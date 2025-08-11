Icon

ملك الأردن يغادر نيوم وولي العهد في مقدمة مودعيه

الإثنين ١١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٣:٠٣ مساءً
ملك الأردن يغادر نيوم وولي العهد في مقدمة مودعيه
المواطن - واس

غادر نيوم اليوم جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وكان في مقدمة مودعيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

