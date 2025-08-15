Icon

قبل لقاء ترامب وبوتين.. الموظ يتجول بمحيط قمة ألاسكا Icon نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني من 2025 Icon المستندات المطلوبة لاثبات صحة عقد الإيجار في حساب المواطن Icon إيرين تقترب من الكاريبي وتحذيرات من أمطار غزيرة وأمواج خطيرة Icon قناة بنما: لا تأثير حتى الآن للرسوم الجمركية على حركة عبور سفن الشحن Icon استقرار الدولار بعد بيانات تضخم قلصت رهانات خفض الفائدة Icon الذهب يتجه لهبوط أسبوعي Icon ضبط 2333 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول ورياح على عدة مناطق  Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة تداول Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
برزوا منذ القدم باهتمامهم اللافت بمراقبة الظواهر الجوية

من السحاب النشور إلى العارض.. كيف تفوق العرب في تصنيف السحب؟

الجمعة ١٥ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥١ صباحاً
من السحاب النشور إلى العارض.. كيف تفوق العرب في تصنيف السحب؟
المواطن - فريق التحرير

أكد الدكتور خالد الزعاق، المتخصص في الفلك والمناخ، أن العرب برزوا منذ القدم باهتمامهم اللافت بمراقبة الظواهر الجوية وتتبع تقلبات الطقس، بما يشمل السحب والأمطار والرعد والبرق.

وأضاف الزعاق، في منشور على منصة إكس، أن هذا التميز العربي في رصد الطقس فاق ما حققته أي حضارة أخرى، حيث اقتبست أمم عديدة المصطلحات والتصنيفات التي وضعها العرب.

تصنيف بدقة متناهية

وأشار إلى أن العرب صنفوا السحب بدقة متناهية، فمنها “السحاب النشور” المتقطع المتناثر، و”السحاب المنخفض” الذي يتحرك مع الرياح السطحية، بالإضافة إلى “السحاب الذي يسير تحت السحابة الأم” كمؤشر على احتمال هطول الأمطار.

وأردف الزعاق أن العرب وصفوا أيضًا “السحاب المتراكم” الذي يظهر على شكل أنصاف دوائر، و”السحب المنفرشة الماطرة” التي تمتد على مساحات واسعة وتتسبب في الأمطار، إلى جانب “السحاب العارض” الذي يغطي السماء بالكامل.

وأكد أن هذه التصنيفات تبرز مدى دقة ملاحظات العرب وقدرتهم على ربط أشكال السحب بتغيرات الطقس، مما جعل مصطلحاتهم جزءًا من التراث اللغوي والثقافي الذي انتقل إلى حضارات أخرى.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد