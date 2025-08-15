من السحاب النشور إلى العارض.. كيف تفوق العرب في تصنيف السحب؟

أكد الدكتور خالد الزعاق، المتخصص في الفلك والمناخ، أن العرب برزوا منذ القدم باهتمامهم اللافت بمراقبة الظواهر الجوية وتتبع تقلبات الطقس، بما يشمل السحب والأمطار والرعد والبرق.

وأضاف الزعاق، في منشور على منصة إكس، أن هذا التميز العربي في رصد الطقس فاق ما حققته أي حضارة أخرى، حيث اقتبست أمم عديدة المصطلحات والتصنيفات التي وضعها العرب.

تصنيف بدقة متناهية

وأشار إلى أن العرب صنفوا السحب بدقة متناهية، فمنها “السحاب النشور” المتقطع المتناثر، و”السحاب المنخفض” الذي يتحرك مع الرياح السطحية، بالإضافة إلى “السحاب الذي يسير تحت السحابة الأم” كمؤشر على احتمال هطول الأمطار.

وأردف الزعاق أن العرب وصفوا أيضًا “السحاب المتراكم” الذي يظهر على شكل أنصاف دوائر، و”السحب المنفرشة الماطرة” التي تمتد على مساحات واسعة وتتسبب في الأمطار، إلى جانب “السحاب العارض” الذي يغطي السماء بالكامل.

وأكد أن هذه التصنيفات تبرز مدى دقة ملاحظات العرب وقدرتهم على ربط أشكال السحب بتغيرات الطقس، مما جعل مصطلحاتهم جزءًا من التراث اللغوي والثقافي الذي انتقل إلى حضارات أخرى.