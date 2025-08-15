من السحاب النشور إلى العارض.. كيف تفوق العرب في تصنيف السحب؟

قبل لقاء ترامب وبوتين.. الموظ يتجول بمحيط قمة ألاسكا نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني من 2025 المستندات المطلوبة لاثبات صحة عقد الإيجار في حساب المواطن إيرين تقترب من الكاريبي وتحذيرات من أمطار غزيرة وأمواج خطيرة قناة بنما: لا تأثير حتى الآن للرسوم الجمركية على حركة عبور سفن الشحن استقرار الدولار بعد بيانات تضخم قلصت رهانات خفض الفائدة الذهب يتجه لهبوط أسبوعي ضبط 2333 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول ورياح على عدة مناطق وظائف شاغرة لدى مجموعة تداول
أكد الدكتور خالد الزعاق، المتخصص في الفلك والمناخ، أن العرب برزوا منذ القدم باهتمامهم اللافت بمراقبة الظواهر الجوية وتتبع تقلبات الطقس، بما يشمل السحب والأمطار والرعد والبرق.
وأضاف الزعاق، في منشور على منصة إكس، أن هذا التميز العربي في رصد الطقس فاق ما حققته أي حضارة أخرى، حيث اقتبست أمم عديدة المصطلحات والتصنيفات التي وضعها العرب.
وأشار إلى أن العرب صنفوا السحب بدقة متناهية، فمنها “السحاب النشور” المتقطع المتناثر، و”السحاب المنخفض” الذي يتحرك مع الرياح السطحية، بالإضافة إلى “السحاب الذي يسير تحت السحابة الأم” كمؤشر على احتمال هطول الأمطار.
وأردف الزعاق أن العرب وصفوا أيضًا “السحاب المتراكم” الذي يظهر على شكل أنصاف دوائر، و”السحب المنفرشة الماطرة” التي تمتد على مساحات واسعة وتتسبب في الأمطار، إلى جانب “السحاب العارض” الذي يغطي السماء بالكامل.
وأكد أن هذه التصنيفات تبرز مدى دقة ملاحظات العرب وقدرتهم على ربط أشكال السحب بتغيرات الطقس، مما جعل مصطلحاتهم جزءًا من التراث اللغوي والثقافي الذي انتقل إلى حضارات أخرى.