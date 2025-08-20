الشؤون الدينية تسلّم كبار المطوفين الرخصة الأولى عبر تطبيق توكلنا لتعزيز الخدمات توضيح من التأمينات بشأن استبعاد المشترك غير السعودي مواطن ينقذ شابًا من داخل مركبة محترقة بالرياض التوازن الرقمي للأطفال يبدأ من القدوة الأسرية نيجيريا.. ارتفاع ضحايا هجوم كاتسينا إلى 50 قتيلًا واختطاف العشرات علماء يكتشفون فيروسًا يقضي على مسببات الالتهاب الرئوي طرق وقاية أشجار الحمضيات من الحشرة القشرية وزارة الداخلية تقيم معرض الذكاء الاصطناعي في خدمة الإنسان بالرياض إتاحة التقديم المباشر على تأشيرة العمرة من خارج السعودية القبض على مروج الشبو في الشرقية
روى المواطن عبدالرحمن بن إبراهيم الفضل تفاصيل إنقاذه لشاب احتُجز داخل مركبة اندلعت فيها النيران إثر حادث مروري وقع بين ثلاث سيارات قرب ثرمداء والقصب بمنطقة الرياض.
وأوضح قائد المركبة المحترقة محمد الغدير أنه فوجئ باندلاع حريق في بطارية سيارته بعد الحادث، ما دفعه للنزول منها سريعًا قبل أن يستغيث بالمواطن الفضل لإنقاذ صديقه العالق.
وبيّن الفضل أنه شاهد الغدير وهو يصرخ: “طلع يوسف.. طلع يوسف”، لافتًا إلى أن الشاب يوسف كان يعاني من كسر في الفخذ منعه من الخروج بنفسه. وأضاف: “حاولت فتح الباب الأمامي لكني لم أستطع، ففتحت الباب الخلفي وسحبته إلى الخارج قبل أن تصل إليه ألسنة اللهب”.
وأكد الفضل أنه لم يتردد في التدخل رغم خطورة الموقف، قائلاً: “حتى لو تعرضت حياتي للخطر، كنت سأعتبر نفسي شهيدًا”.
