مواقف الرياض يعلن بدء تفعيل المواقف المُدارة داخل الأحياء السكنية

أعلن مشروع مواقف الرياض، بدء تفعيل المواقف المُدارة غير المدفوعة داخل الأحياء السكنية، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المشروع؛ الذي يهدف إلى تنظيم وإدارة المواقف العامة للمركبات في مدينة الرياض، والحد من الممارسات الخاطئة، وتسرب المركبات من الشوارع التجارية إلى داخل المناطق السكنية المجاورة؛ بما يُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م، في توفير بيئة حضرية أكثر تنظيمًا، وتعزيز جودة الحياة لسكان وزوار مدينة الرياض.

ويأتي هذا التفعيل ضمن خطة شاملة للمشروع، استكمالًا للمرحلة السابقة التي ركّزت على المواقف المدفوعة في عددٍ من الشوارع التجارية الحيوية؛ وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين وقوف المركبات، والإسهام في رفع كفاءة استخدام المساحات العامة من خلال الحد من تسرب المركبات من الشوارع التجارية إلى الأحياء السكنية المجاورة، وما يترتب على ذلك من ازدحام ووقوف عشوائي غير منظم.

المواقف المُدارة

وتقوم فكرة المواقف المُدارة في المناطق السكنية المجاورة للشوارع التجارية، ضمن نطاق مشروع “مواقف الرياض”، على تنظيم الوقوف من خلال الحد من وُجود المركبات غير التابعة للسكان، وذلك عبر آلية تعتمد على إصدار تصاريح سكنية رقمية للسكان وزوارهم من خلال تطبيق “مواقف الرياض”؛ بهدف توفير مواقف منظمة والحد من الوقوف العشوائي الذي يؤثر سلبًا على راحة السكان وجودة حياتهم.

ويُتاح استخراج التصاريح السكنية للسكان والزائرين رقميًا عبر تطبيق “مواقف الرياض” المرتبط بمنصة “نفاذ” الوطنية، مما يسهّل عملية التسجيل والربط الآمن، وتشمل المرحلة الحالية من المشروع حي الورود، على أن يتم التوسع تدريجيًا ليشمل أحياءً إضافية مجاورة للمواقف المدفوعة على الشوارع التجارية، وذلك في مراحل لاحقة.

حلول تقنية مبتكرة

ويعتمد مشروع “مواقف الرياض” على مجموعة من الحلول التقنية المبتكرة لإدارة المناطق المدارة، أهمها تطبيق “مواقف الرياض” وهو تطبيق رقمي متكامل يخدم جميع فئات المواقف، سواءً السكنية أو المدفوعة، كما يتضمن المشروع مركبات رقابة دورية مزودة بكاميرات مدعومة بتقنية الرصد الآلي، تُستخدم في رصد مخالفات الوقوف للمركبات في الشوارع التجارية وداخل الأحياء السكنية المجاورة؛ بهدف تعزيز الامتثال وتنظيم الوقوف العام بطريقة فعالة ودقيقة.

يُذكر أن مشروع “مواقف الرياض”، الذي دُشن في أغسطس 2024 يُعد من أكبر مشاريع المواقف الذكية في العالم، ويستهدف تنظيم أكثر من 140 ألف موقف غير مدفوع داخل الأحياء السكنية، إلى جانب إدارة 24 ألف موقف مدفوع في الشوارع التجارية، وتشمل المرحلة الأولى 12 منطقة موزعة على عددٍ من الأحياء ومنها حي الورود، وحي الرحمانية، وغرب العليا، وحي المروج، والملك فهد، والسليمانية.