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نّبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من موجة حارة على المنطقة الشرقية، تتراوح درجتها بين (47 – 48) درجة مئوية، في محافظات الأحساء، وبقيق، والعديد، والخفجي، والنعيرية، والقرية العليا.