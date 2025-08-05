نّبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من موجة حارة على المنطقة الشرقية، تتراوح درجتها بين (47 – 48) درجة مئوية، في محافظات الأحساء، وبقيق، والعديد، والخفجي، والنعيرية، والقرية العليا.