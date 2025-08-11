وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي وظائف شاغرة بـ شركة معادن وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS وظائف شاغرة في البنك الإسلامي موجة حارة وأمطار ورياح نشطة على المنطقة الشرقية طيران ناس يحقق أرباحًا قوية ونموًا مستقرًا في النصف الأول من عام 2025 وظائف شاغرة بـ فروع شركة الدواء وظائف شاغرة في مجموعة الراشد وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والجمارك وظائف شاغرة لدى هيئة سدايا
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من موجة حارة على حفر الباطن تتراوح درجتها بين (47 – 48) درجة مئوية، مشيرًا إلى أن بداية الإنذار من الساعة الـ 11 صباحًا حتى الساعة الـ 5 مساءً.
كما نبّه المركز من هطول أمطار خفيفة مصحوبة برياحٍ نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية على محافظات الأحساء، والعديد، وبقيق، وحفر الباطن، مبينًا أن بداية الإنذار من الساعة الـ 2 مساءً وتستمر حتى الـ 7 مساءً.