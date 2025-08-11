Icon

وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي Icon وظائف شاغرة بـ شركة معادن Icon وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS Icon وظائف شاغرة في البنك الإسلامي Icon موجة حارة وأمطار ورياح نشطة على المنطقة الشرقية Icon طيران ناس يحقق أرباحًا قوية ونموًا مستقرًا في النصف الأول من عام 2025 Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة الدواء Icon وظائف شاغرة في مجموعة الراشد Icon وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والجمارك Icon وظائف شاغرة لدى هيئة سدايا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

موجة حارة وأمطار ورياح نشطة على المنطقة الشرقية

الإثنين ١١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٨ صباحاً
موجة حارة وأمطار ورياح نشطة على المنطقة الشرقية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من موجة حارة على حفر الباطن تتراوح درجتها بين (47 – 48) درجة مئوية، مشيرًا إلى أن بداية الإنذار من الساعة الـ 11 صباحًا حتى الساعة الـ 5 مساءً.

كما نبّه المركز من هطول أمطار خفيفة مصحوبة برياحٍ نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية على محافظات الأحساء، والعديد، وبقيق، وحفر الباطن، مبينًا أن بداية الإنذار من الساعة الـ 2 مساءً وتستمر حتى الـ 7 مساءً.

قد يهمّك أيضاً
هيئة تطوير الشرقية تطلع على مشروع درء أخطار السيول

هيئة تطوير الشرقية تطلع على مشروع درء أخطار السيول

تحذير من الأطعمة المكشوفة والباعة المتجولين خلال الصيف

تحذير من الأطعمة المكشوفة والباعة المتجولين خلال الصيف

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

موجة حارة على المنطقة الشرقية
السعودية اليوم

موجة حارة على المنطقة الشرقية

السعودية اليوم
أمانة الشرقية تطرح مشاريع لتطوير حدائق ومرافق خدمية وترفيهية
السعودية اليوم

أمانة الشرقية تطرح مشاريع لتطوير حدائق ومرافق...

السعودية اليوم