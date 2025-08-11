موجة حارة وأمطار ورياح نشطة على المنطقة الشرقية

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من موجة حارة على حفر الباطن تتراوح درجتها بين (47 – 48) درجة مئوية، مشيرًا إلى أن بداية الإنذار من الساعة الـ 11 صباحًا حتى الساعة الـ 5 مساءً.

كما نبّه المركز من هطول أمطار خفيفة مصحوبة برياحٍ نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية على محافظات الأحساء، والعديد، وبقيق، وحفر الباطن، مبينًا أن بداية الإنذار من الساعة الـ 2 مساءً وتستمر حتى الـ 7 مساءً.