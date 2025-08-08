رحيل الفنان المصري سيد صادق إسرائيل تقرر السيطرة على غزة بالكامل وحصار حماس موجة حارة وأمطار ورياح نشطة على المنطقة الشرقية تطوير كبسولة للكشف المبكر عن سرطان المريء من موسكو إلى قلب الرياض.. روسية تقع في حب لغة الضاد إيجابيات العمل عن بعد وأثره على شكل السوق بالسعودية العقود الآجلة لـ الذهب تصعد لمستوى قياسي توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول ورياح على 4 مناطق جثمان الطالب محمد القاسم يصل السعودية خلال ساعات الملك سلمان وولي العهد يعزّيان رئيس غانا
نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من موجة حارة على المنطقة الشرقية، تتراوح درجتها بين (47 – 48) درجة مئوية تشمل محافظات الأحساء، والعديد، وبقيق، والنعيرية، وحفر الباطن، وقرية العليا، والخفجي.
وأوضح المركز أن بداية الإنذار من الساعة 11 صباحًا، حتى الساعة 5 مساءً.
وفي السياق ذاته نبه المركز من هطول أمطار خفيفة مصحوبة برياحٍ نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية على محافظات الأحساء، والعديد، وبقيق.
وبيّن المركز أن بداية الحالة من الساعة 1 مساءً، ويستمر حتى 9 مساءً.