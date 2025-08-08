موجة حارة وأمطار ورياح نشطة على المنطقة الشرقية

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من موجة حارة على المنطقة الشرقية، تتراوح درجتها بين (47 – 48) درجة مئوية تشمل محافظات الأحساء، والعديد، وبقيق، والنعيرية، وحفر الباطن، وقرية العليا، والخفجي.

وأوضح المركز أن بداية الإنذار من الساعة 11 صباحًا، حتى الساعة 5 مساءً.

وفي السياق ذاته نبه المركز من هطول أمطار خفيفة مصحوبة برياحٍ نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية على محافظات الأحساء، والعديد، وبقيق.

وبيّن المركز أن بداية الحالة من الساعة 1 مساءً، ويستمر حتى 9 مساءً.