موجة حارة ورياحٌ نشطة على المنطقة الشرقية

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من موجة حارة على المنطقة الشرقية، تتراوح بين (47-48) درجة مئوية في مدينتي الدمام والخبر، ومحافظات الجبيل، والقطيف، ورأس تنورة، والنعيرية، والقرية العليا، والخفجي، الأحساء، العديد، بقيق، ذعبلوتن.

وأشار المركز إلى أن بداية الإنذار من الساعة الـ 11 صباحًا، ويستمر حتى الساعة الـ 4 مساءً.

وفي السياق ذاته، نبَّه المركز الوطني للأرصاد، من هبوب رياح نشطة على المنطقة الشرقية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كلم، وذلك في مدنيتي الدمام والخبر ومحافظات الجبيل، والقطيف، ورأس تنورة، والخفجي، والنعيرية، وحفر الباطن، وقرية العليا، والأحساء، والعديد، وبقيق.

وبيّن المركز أن التنبيه يستمر حتى الساعة السادسة مساءً.