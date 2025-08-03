موجة حارة ورياح نشطة على المنطقة الشرقية حتى المساء

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم, من موجة حارة على المنطقة الشرقية, تتراوح درجتها بين (47-48) درجة مئوية, تشمل كلًا من محافظات: الخفجي, والنعيرية, وقرية العليا, وبقيق, والأحساء والهجر والمراكز التابعة لها.

وأوضح المركز، أن بداية الإنذار من الساعة الحادية عشرة صباحًا -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الخامسة عصرًا.

كما نبَّه المركز الوطني للأرصاد, من رياحٍ نشطةٍ على المنطقة الشرقية، مما تسبب في إثارة الأتربة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3-5) كلم, في كلٍ من مدينة الدمام, والظهران, ومحافظات: الخفجي, والنعيرية, وقرية العليا, والجبيل, ورأس تنورة, والقطيف, والخبر, وبقيق, والأحساء الهجر والمراكز التابعة لها, مشيرًا إلى أن بداية الإنذار من الساعة العاشرة صباحًا ويستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى السادسة مساءً.