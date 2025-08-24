موسم العمرة يشهد تدفقًا متزايدًا للمعتمرين والقاصدين للمدينة المنورة

يشهد موسم العمرة والزيارة تدفقًا مستمرًا للمعتمرين والقاصدين، وتعمل الجهات المعنية في المدينة المنورة على تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لهم, ويستقبل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي أفواج المعتمرين، وتواصل القطاعات العاملة بالمطار جهودها لتوفير خدمات النقل والإرشاد والإعاشة بما يضمن رحلة ميسرة ومريحة للزائرين.

ويتوافد إلى المسجد النبوي جموع الزائرين من مختلف الجنسيات منذ بداية الموسم، وتقدم الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، منظومة متكاملة من الخدمات داخل المسجد والساحات المحيطة والمنطقة المركزية، إضافة إلى تيسير جولاتهم على المعالم والمزارات التاريخية.

ويشهد ميقات “ذي الحليفة”، الخاضع لإشراف هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، كثافة في أعداد المعتمرين من داخل المملكة وخارجها قبيل توجههم إلى مكة المكرمة، وسط خدمات مكثفة تقدمها الهيئة على مدار العام، بتسخير جميع الإمكانيات بما يسهم في تحسين تجربة المعتمرين.

وتستقبل الجوامع التاريخية في المدينة المنورة أعدادًا كبيرة من المعتمرين والزائرين، لأداء الصلوات والتعرّف على تاريخها المرتبط بالعهد النبوي وسيرة المصطفى -صلى الله عليه وسلم- في ظل منظومة خدمات متكاملة تعزز رحلتهم الإيمانية.