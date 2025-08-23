نائب أمير الرياض يوجه بإيقاف فعاليتين ترفيهيتين لملاحظات تتعلق بسلامة الألعاب الهوائية

وجّه نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، بإيقاف فعاليتين ترفيهيتين في المنطقة، وذلك عقب رفع الهيئة العامة للترفيه ملاحظات تتعلق بسلامة الألعاب الهوائية المقامة فيهما.

وأكد في برقية موجهة إلى مدير شرطة المنطقة أن أمن وسلامة مرتادي الفعاليات أولوية لا يمكن التهاون فيها، مشددًا على ضرورة تكثيف الجولات الرقابية من الجهات المعنية على جميع الفعاليات الترفيهية للتأكد من مطابقة الألعاب لاشتراطات السلامة والنظامية.