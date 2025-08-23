Icon

بالتزامن مع عودة الدراسة.. 6 إرشادات مهمة قبل السفر بالمركبة Icon سهيل يُعلن بداية العد التنازلي لصيف 2025 Icon ضبط 22222 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع  Icon أمطار على منطقة جازان ‎حتى التاسعة مساء  Icon البنك الدولي يمنح مدغشقر 100 مليون دولار لدعم شركة الكهرباء والمياه Icon تحذير من مخاطر السجائر الإلكترونية النظيفة Icon المدني: ابتعدوا عن تجمّعات المياه وبطون الأودية أثناء الأمطار Icon مصرع 5 أشخاص في انقلاب حافلة بنيويورك Icon جاهزية شاملة في مدارس السعودية لانطلاقة عام دراسي جديد Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وبرد ورياح على عدة مناطق  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم

نائب أمير الرياض يوجه بإيقاف فعاليتين ترفيهيتين لملاحظات تتعلق بسلامة الألعاب الهوائية

السبت ٢٣ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٣:٢١ مساءً
نائب أمير الرياض يوجه بإيقاف فعاليتين ترفيهيتين لملاحظات تتعلق بسلامة الألعاب الهوائية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وجّه نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، بإيقاف فعاليتين ترفيهيتين في المنطقة، وذلك عقب رفع الهيئة العامة للترفيه ملاحظات تتعلق بسلامة الألعاب الهوائية المقامة فيهما.

وأكد في برقية موجهة إلى مدير شرطة المنطقة أن أمن وسلامة مرتادي الفعاليات أولوية لا يمكن التهاون فيها، مشددًا على ضرورة تكثيف الجولات الرقابية من الجهات المعنية على جميع الفعاليات الترفيهية للتأكد من مطابقة الألعاب لاشتراطات السلامة والنظامية.

قد يهمّك أيضاً
#كورونا اليوم.. تسجيل 6 إصابات في #الرياض

#كورونا اليوم.. تسجيل 6 إصابات في #الرياض

مدني الرياض يكافح الآن حريقًا بمستودعين للبطاريات بحي السلي

مدني الرياض يكافح الآن حريقًا بمستودعين للبطاريات بحي السلي

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القبض على وافدين سرقوا كيابل كهربائية من مدارس بالرياض
أخبار رئيسية

القبض على وافدين سرقوا كيابل كهربائية من...

أخبار رئيسية
مواطن ينقذ شابًا من داخل مركبة محترقة بالرياض
السعودية اليوم

مواطن ينقذ شابًا من داخل مركبة محترقة...

السعودية اليوم