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ناسا تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر

الثلاثاء ٥ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٠ صباحاً
ناسا تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر
المواطن - فريق التحرير

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تخطط وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” لبناء مفاعل نووي على سطح القمر، بحسب ما أفاد موقع “بوليتيكو” الإخباري يوم الإثنين، نقلا عن وثائق داخلية للوكالة.

وبحسب التقرير، تعتزم ناسا طلب مقترحات ملموسة من الشركات خلال 60 يوما لبناء مفاعل بقدرة 100 كيلواط، من المقرر أن يبدأ تشغيله بحلول عام 2030.

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ومن المتوقع أن يعلن القائم بأعمال مدير ناسا، شون دافي، عن هذه الخطط خلال الأيام المقبلة، وفقا للتقرير.

ويأتي هذا المشروع في ظل احتدام المنافسة مع الصين، التي تهدف إلى تنفيذ أول مهمة مأهولة إلى القمر في نفس الفترة تقريبا.

يُذكر أن فكرة المفاعل النووي على القمر ليست جديدة، حيث طرحت روسيا هذه الفكرة منذ سنوات، بينما كثفت ناسا في الآونة الأخيرة أبحاثها الخاصة في هذا المجال.

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