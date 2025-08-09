Icon

نجاح استمطار السحب لأول مرة بالصيف في الرياض Icon الاستخدام المفرط للشاشات يهدد صحة القلب Icon ترامب يلتقي بوتين في آلاسكا بعد أيام Icon السعودية ترحب بإعلان التوصل إلى اتفاق سلام بين أرمينيا وأذربيجان Icon أسعار النفط تستقر مع خسائر أسبوعية Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح مع أتربة على عدة مناطق  Icon بيع صقرين بـ 180 ألف ريال في الليلة الأولى لمنصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 Icon وظائف شاغرة بـ مركز أرامكو الطبي Icon وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم Icon وظائف شاغرة لدى متاجر الرقيب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بهدف تعزيز كميات الأمطار ودعم الموارد المائية

نجاح استمطار السحب لأول مرة بالصيف في الرياض

السبت ٩ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٥ صباحاً
نجاح استمطار السحب لأول مرة بالصيف في الرياض
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن تحقيق إنجاز بارز لبرنامج استمطار السحب، حيث نجح البرنامج لأول مرة في زيادة الهطول المطري خلال فصل الصيف في محافظة رماح، شمال شرق منطقة الرياض.

وأوضح المركز أن هذا الإنجاز يمثل نقلة نوعية تعكس التطور التقني والكفاءة التشغيلية العالية للبرنامج، وذلك في إطار خططه الطموحة لتوسيع نطاق عمليات الاستمطار في مختلف مناطق المملكة، بهدف تعزيز كميات الأمطار ودعم الموارد المائية.

قد يهمّك أيضاً
إطلاق المرحلة الثانية من برنامج استمطار في ثلاث مناطق

إطلاق المرحلة الثانية من برنامج استمطار في ثلاث مناطق

ما هي عملية البذر السحابي التي أعلنت السعودية عنها؟

ما هي عملية البذر السحابي التي أعلنت السعودية عنها؟

وأكد المركز أن النتائج الإيجابية التي تحققت تشكل مؤشراً واعداً لفعالية تقنيات الاستمطار المستخدمة، مشيراً إلى التزامه بمواصلة تطوير هذه التقنيات من خلال دعم الأبحاث العلمية وتعزيز الابتكار، لضمان تحقيق أفضل النتائج خلال المواسم القادمة، بما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية ودعم رؤية المملكة 2030.

استمطار السحب

واستمطار السحب هو تقنية علمية تهدف إلى تحفيز هطول الأمطار من السحب من خلال استخدام مواد محفزة، يتم إطلاقها في السحب باستخدام طائرات أو أجهزة أرضية.

وتُستخدم هذه التقنية لزيادة كميات الأمطار في المناطق التي تعاني من شح المياه، مما يسهم في دعم الزراعة، تعزيز المخزون المائي، والحد من آثار الجفاف.

وفي المملكة، يُعد برنامج استمطار السحب جزءاً من الجهود الوطنية لتحسين إدارة الموارد المائية ومواجهة التحديات المناخية. يعتمد البرنامج على أحدث التقنيات العالمية ويتم تنفيذه بالتعاون مع خبراء دوليين ومراكز أبحاث متخصصة.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز الاستدامة البيئية من خلال زيادة الهطول المطري في المناطق المستهدفة، مما يدعم الأمن المائي ويسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 المتعلقة بالحفاظ على البيئة وتنمية الموارد الطبيعية.

ويتم تنفيذ عمليات الاستمطار بعناية فائقة، مع التركيز على دراسة الأحوال الجوية والسحب المناسبة لضمان تحقيق أفضل النتائج بأقل التكاليف البيئية. ويُعد نجاح هذه التقنية في موسم الصيف،

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد