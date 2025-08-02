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نجاح بيئي.. السعودية تسجل تراجعًا كبيرًا في حالات الغبار

السبت ٢ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٦ مساءً
نجاح بيئي.. السعودية تسجل تراجعًا كبيرًا في حالات الغبار
المواطن - فريق التحرير

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أفاد المركز الإقليمي للعواصف الغبارية والرملية بحدوث انخفاض ملحوظ في حالات الغبار بنسبة 41% خلال يوليو 2025.

وأشار المركز، عبر منصة “إكس”، إلى أن هذا التراجع شمل عدة مناطق، حيث شهدت المدينة المنورة والقصيم اختفاءً تامًا للعواصف الترابية بنسبة 100%.

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وأضاف أن منطقة جازان سجلت انخفاضًا بنسبة 75%، تلتها المنطقة الوسطى بنسبة 63%، ثم الحدود الشمالية بنسبة 62%.

ويعود هذا التحسن إلى عوامل متعددة، أبرزها نجاح “مبادرة السعودية الخضراء” في زيادة الغطاء النباتي، إلى جانب تشديد ضوابط الرعي الجائر، وتنفيذ تقنيات استمطار السحب التي ساعدت على ترطيب التربة وتقليل انتشار الغبار.

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