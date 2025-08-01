نزاهة توقف 142 شخصًا باتهامات الرشوة واستغلال النفوذ

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، عددًا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر يوليو 2025م.

وبحسب بيان صادر عن نزاهة، فإنها شنت 2354 جولة رقابية حققت خلالها مع 425 شخصًا، باتهامات الرشوة واستغلال النفوذ.

وأشارت إلى إيقاف 142 شخصًا منهم من أطلق سراحه بكفالة ضامنة.

وأكدت نزاهة، أن الموقوفين من وزارات: الداخلية، الدفاع، الحرس الوطني، البلديات والإسكان، التعليم، الصحة، العدل، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.