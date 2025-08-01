نزاهة توقف 142 شخصًا باتهامات الرشوة واستغلال النفوذ أمطار غزيرة وسيول وصواعق على منطقة الباحة حتى الثامنة مساء جامعة طيبة تُتيح منح الألقاب المهنية والإكلينيكية للكوادر المتميزة في الصحة والتعليم فرق الإنقاذ في باكستان ترفض استرجاع جثة البطلة الأولمبية هل السفر خارج السعودية يؤثر أو يلغي التسجيل في حساب المواطن؟ وظائف شاغرة في مصفاة ساتورب وظائف شاغرة لدى الاتصالات السعودية وظائف شاغرة بشركة CEER لصناعة السيارات قتيل ومصابون في حفل لمحمد رمضان! توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح وغبار على عدة مناطق
باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، عددًا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر يوليو 2025م.
وبحسب بيان صادر عن نزاهة، فإنها شنت 2354 جولة رقابية حققت خلالها مع 425 شخصًا، باتهامات الرشوة واستغلال النفوذ.
وأشارت إلى إيقاف 142 شخصًا منهم من أطلق سراحه بكفالة ضامنة.
وأكدت نزاهة، أن الموقوفين من وزارات: الداخلية، الدفاع، الحرس الوطني، البلديات والإسكان، التعليم، الصحة، العدل، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.