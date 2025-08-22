نسك عمرة تُمكّن المعتمر القادم من الخارج من إدارة جميع خدماته بنفسه مشاريع تعدينية بـ180 مليار دولار قيد الدراسة أو التنفيذ في السعودية اختبار وتجريب.. إطلاق صاروخ سبايس إكس في مهمة فضائية للجيش الأمريكي ما علاقة مرض الزهايمر بحاسة الشم؟ ضبط 2399 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة القبض على مخالفة لنشلها حقائب نسائية من مجمع تجاري بالرياض زلزال بقوة 8 ريختر يضرب ممر دريك وتحذيرات من تسونامي توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح وغبار على 6 مناطق السعودية تدين وتستنكر استهداف 3 شاحنات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في السودان سعود بن مشعل يؤدي صلاة الميت على والدة فهد بن مقرن
قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الحج والعمرة، الدكتور غسان النويمي، إن خدمة “نسك عمرة” تتيح للمعتمر القادم من خارج المملكة إدارة جميع خدماته بشكل مباشر دون الحاجة إلى وسطاء.
وأوضح النويمي، في حديثه لقناة “العربية”، أن إطلاق هذه الخدمة يمثل خطوة نوعية في تطوير منظومة العمرة، حيث تسهم في تعزيز شفافية الأسعار، وتمثل جزءًا من مسار التحول الرقمي الذي تقوده الوزارة.
وأضاف أن وزارة الحج والعمرة أطلقت خلال موسم الحج الماضي ما يقارب 100 خدمة جديدة ضمن جهودها المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.