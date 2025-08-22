Icon

الجمعة ٢٢ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٣ صباحاً
نسك عمرة تُمكّن المعتمر القادم من الخارج من إدارة جميع خدماته بنفسه
المواطن - فريق التحرير

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الحج والعمرة، الدكتور غسان النويمي، إن خدمة “نسك عمرة” تتيح للمعتمر القادم من خارج المملكة إدارة جميع خدماته بشكل مباشر دون الحاجة إلى وسطاء.

وأوضح النويمي، في حديثه لقناة “العربية”، أن إطلاق هذه الخدمة يمثل خطوة نوعية في تطوير منظومة العمرة، حيث تسهم في تعزيز شفافية الأسعار، وتمثل جزءًا من مسار التحول الرقمي الذي تقوده الوزارة.

وأضاف أن وزارة الحج والعمرة أطلقت خلال موسم الحج الماضي ما يقارب 100 خدمة جديدة ضمن جهودها المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

