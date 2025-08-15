Icon

قبل لقاء ترامب وبوتين.. الموظ يتجول بمحيط قمة ألاسكا Icon نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني من 2025 Icon المستندات المطلوبة لاثبات صحة عقد الإيجار في حساب المواطن Icon إيرين تقترب من الكاريبي وتحذيرات من أمطار غزيرة وأمواج خطيرة Icon قناة بنما: لا تأثير حتى الآن للرسوم الجمركية على حركة عبور سفن الشحن Icon استقرار الدولار بعد بيانات تضخم قلصت رهانات خفض الفائدة Icon الذهب يتجه لهبوط أسبوعي Icon ضبط 2333 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول ورياح على عدة مناطق  Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة تداول Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني من 2025

الجمعة ١٥ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٥ صباحاً
نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني من 2025
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

سجل الاقتصاد البريطاني نموًا بنسبة (0.3) في المئة خلال الربع الثاني من عام 2025م، متجاوزًا التوقعات التي أشارت إلى نمو لا يتجاوز نسبة (0.1) في المئة.

وأوضح مكتب الإحصاء الوطني البريطاني في تقريرٍ له اليوم، أنّ الناتج المحلي الإجمالي البريطاني ارتفع بنسبة (0.4) في المئة خلال شهر يونيو الماضي، بعد انخفاضه بنسبة (0.1) في المئة خلال مايو السابق.

قد يهمّك أيضاً
الأسهم البريطانية تغلق على ارتفاع

الأسهم البريطانية تغلق على ارتفاع

الأسهم البريطانية تغلق على استقرار

الأسهم البريطانية تغلق على استقرار

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد