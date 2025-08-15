قبل لقاء ترامب وبوتين.. الموظ يتجول بمحيط قمة ألاسكا نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني من 2025 المستندات المطلوبة لاثبات صحة عقد الإيجار في حساب المواطن إيرين تقترب من الكاريبي وتحذيرات من أمطار غزيرة وأمواج خطيرة قناة بنما: لا تأثير حتى الآن للرسوم الجمركية على حركة عبور سفن الشحن استقرار الدولار بعد بيانات تضخم قلصت رهانات خفض الفائدة الذهب يتجه لهبوط أسبوعي ضبط 2333 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول ورياح على عدة مناطق وظائف شاغرة لدى مجموعة تداول
سجل الاقتصاد البريطاني نموًا بنسبة (0.3) في المئة خلال الربع الثاني من عام 2025م، متجاوزًا التوقعات التي أشارت إلى نمو لا يتجاوز نسبة (0.1) في المئة.
وأوضح مكتب الإحصاء الوطني البريطاني في تقريرٍ له اليوم، أنّ الناتج المحلي الإجمالي البريطاني ارتفع بنسبة (0.4) في المئة خلال شهر يونيو الماضي، بعد انخفاضه بنسبة (0.1) في المئة خلال مايو السابق.