نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني من 2025

سجل الاقتصاد البريطاني نموًا بنسبة (0.3) في المئة خلال الربع الثاني من عام 2025م، متجاوزًا التوقعات التي أشارت إلى نمو لا يتجاوز نسبة (0.1) في المئة.

وأوضح مكتب الإحصاء الوطني البريطاني في تقريرٍ له اليوم، أنّ الناتج المحلي الإجمالي البريطاني ارتفع بنسبة (0.4) في المئة خلال شهر يونيو الماضي، بعد انخفاضه بنسبة (0.1) في المئة خلال مايو السابق.