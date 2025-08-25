Icon

ختام المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 اليوم Icon وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS Icon وظائف شاغرة في شركة PARSONS Icon وظائف شاغرة لدى نظم الموارد الحكومية Icon وظائف شاغرة بـ الشؤون الصحية بالحرس الوطني Icon وظائف شاغرة في أرامكو روان للحفر Icon وظائف شاغرة لدى السعودية لهندسة الطيران Icon وظائف شاغرة بـ مجلس الضمان الصحي Icon 16 وظيفة شاغرة في وزارة الطاقة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
ارتفعت الواردات السلعية بنسبة 1.7%

نمو الصادرات غير البترولية بنسبة 22.1% في يونيو و17.8% في الربع الثاني من 2025

الإثنين ٢٥ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٦ صباحاً
نمو الصادرات غير البترولية بنسبة 22.1% في يونيو و17.8% في الربع الثاني من 2025
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، نشرتي إحصاءات التجارة الدولية السلعية لشهر يونيو 2025م، وللربع الثاني من نفس العام.

وكشفت نتائج نشرة شهر يونيو عن استمرار نمو الصادرات غير البترولية “شاملة إعادة التصدير”، حيث سجلت ارتفاعًا بنسبة 22.1% مقارنة بيونيو 2024، كما ارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية “باستثناء إعادة التصدير” بنسبة 8.4%.

قد يهمّك أيضاً
الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 22.8 %

الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 22.8 %

الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 19%

الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 19%

ووفقًا لنتائج النشرة فقد زادت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 60.2%، فيما حقَّقت الصادرات السلعية الكلية ارتفاعًا بنسبة 3.7%، بالرغم من انخفاض الصادرات البترولية بنسبة 2.5%، لتتراجع نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات إلى 70.2% مقابل 74.7% في يونيو 2024.

ارتفاع الواردات السلعية

وارتفعت الواردات السلعية بنسبة 1.7%، حيث أسهم ذلك في تحسّن نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات لتبلغ 39.2% مقابل 32.7%، في حين ارتفع الفائض في الميزان التجاري بنسبة 10.6% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وتصدرت منتجات الصناعات الكيماوية قائمة سلع الصادرات غير البترولية بنسبة 24.5% من الإجمالي، تلتها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها بنسبة 23.3%، في حين جاءت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها في المرتبة الأولى بين الواردات بنسبة 30.6%.

وبيّنت النشرة أن جمهورية الصين الشعبية هي الشريك التجاري الرئيس للمملكة، حيث استحوذت على 15.5% من إجمالي الصادرات و27.9% من إجمالي الواردات في يونيو 2025.
وفي ذات السياق، كشفت نتائج نشرة التجارة الدولية خلال الربع الثاني من عام 2025، عن استمرار نمو الصادرات غير البترولية بنسبة 17.8%، مقارنة بالربع المماثل من عام 2024، كما ارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية بنسبة 5.6%، فيما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 46.2%.

في حين سجَّلت الصادرات السلعية الكلية انخفاضًا بنسبة 7.3% مقارنةً بالربع الثاني من عام 2024؛ وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بنسبة 15.8%، لتتراجع بذلك نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 74.7% في الربع الثاني 2024 إلى 67.9% في الربع الثاني 2025.

أما الواردات السلعية فقد ارتفعت بنسبة 13.1% خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما انخفض الفائض في الميزان التجاري بنسبة 56.2%.
وارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات، حيث بلغت 37.3% مقابل 35.8% في الربع الثاني من عام 2024.

وتصدرت منتجات الصناعات الكيماوية قائمة الصادرات غير البترولية بنسبة 23.0% من الإجمالي، تلتها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها بنسبة 21.7%، في حين جاءت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها كأكبر السلع المستوردة بنسبة 28.9%.

وبيّنت النشرة، أن جمهورية الصين الشعبية كانت الشريك التجاري الرئيس للمملكة في الربع الثاني من عام 2025، حيث استحوذت على 14.2% من إجمالي الصادرات و27.4% من إجمالي الواردات في هذه الفترة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد