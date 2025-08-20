الشؤون الدينية تسلّم كبار المطوفين الرخصة الأولى عبر تطبيق توكلنا لتعزيز الخدمات توضيح من التأمينات بشأن استبعاد المشترك غير السعودي مواطن ينقذ شابًا من داخل مركبة محترقة بالرياض التوازن الرقمي للأطفال يبدأ من القدوة الأسرية نيجيريا.. ارتفاع ضحايا هجوم كاتسينا إلى 50 قتيلًا واختطاف العشرات علماء يكتشفون فيروسًا يقضي على مسببات الالتهاب الرئوي طرق وقاية أشجار الحمضيات من الحشرة القشرية وزارة الداخلية تقيم معرض الذكاء الاصطناعي في خدمة الإنسان بالرياض إتاحة التقديم المباشر على تأشيرة العمرة من خارج السعودية القبض على مروج الشبو في الشرقية
ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الدموي الذي استهدف بلدة أونجوان مانتاو النائية في ولاية كاتسينا شمال غرب نيجيريا، إلى 50 قتيلًا على الأقل.
وأكد النائب عن منطقة مالومفاشي، أمينو إبراهيم، أن الهجوم الذي وقع فجر اليوم أسفر عن مقتل نحو 30 شخصًا بالرصاص، فيما لقي 20 آخرون حتفهم حرقًا داخل منازلهم، مشيرًا إلى أن ما لا يقل عن 60 شخصًا اختُطفوا وما زال مصيرهم مجهولًا حتى الآن.
ووصف إبراهيم ما حدث بأنه “سلسلة من الهجمات الوحشية” التي تشنها الجماعات المتطرفة ضد المجتمعات المحلية، وسط تصاعد المخاوف من توسع دائرة العنف في المنطقة.