نيجيريا.. ارتفاع ضحايا هجوم كاتسينا إلى 50 قتيلًا واختطاف العشرات

ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الدموي الذي استهدف بلدة أونجوان مانتاو النائية في ولاية كاتسينا شمال غرب نيجيريا، إلى 50 قتيلًا على الأقل.

وأكد النائب عن منطقة مالومفاشي، أمينو إبراهيم، أن الهجوم الذي وقع فجر اليوم أسفر عن مقتل نحو 30 شخصًا بالرصاص، فيما لقي 20 آخرون حتفهم حرقًا داخل منازلهم، مشيرًا إلى أن ما لا يقل عن 60 شخصًا اختُطفوا وما زال مصيرهم مجهولًا حتى الآن.

ووصف إبراهيم ما حدث بأنه “سلسلة من الهجمات الوحشية” التي تشنها الجماعات المتطرفة ضد المجتمعات المحلية، وسط تصاعد المخاوف من توسع دائرة العنف في المنطقة.