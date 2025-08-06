نيجيريا تحذر أكثر من نصف ولاياتها من الفيضانات

أطلقت هيئة الأرصاد الجوية في نيجيريا تحذيرات من خطر فيضانات محتملة قد تطال 21 ولاية خلال الأيام المقبلة، نتيجة توقعات بهطول أمطار غزيرة وتزايد معدلات التشبع في التربة وارتفاع منسوب الأنهار.

ووفقًا لبيان صادر عن الوكالة النيجيرية للأرصاد، فإن عددًا من المناطق باتت ضمن نطاق الخطر، وعلى رأسها ولاية النيجر التي سبق أن تعرضت لفيضانات عنيفة خلال شهر مايو الماضي، ما يرفع من مستوى التأهب فيها.

وفي مدينة لاغوس، تسببت الأمطار التي هطلت لأكثر من عشر ساعات متواصلة في غمر عدد من الأحياء السكنية، مما دفع السلطات المحلية إلى توجيه تحذيرات عاجلة للسكان المقيمين في المناطق المنخفضة، داعيةً إلى إخلائها مؤقتًا كإجراء احترازي.

يُشار إلى أن نيجيريا تمر حاليًا بموسم الأمطار الذي يمتد عادة من يونيو حتى نوفمبر، وتشهد خلاله البلاد سنويًا موجات من الفيضانات التي تؤثر بشكل مباشر على البنية التحتية والسكان.