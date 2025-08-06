نيجيريا تحذر أكثر من نصف ولاياتها من الفيضانات تأخر سداد الرسوم.. الكهرباء تكشف أسباب تأخر إيصال الخدمة لمشروع الإسكان التنموي بالمدينة المنورة خطوات الإبلاغ عن سرقة مركبة عبر أبشر حرس الحدود ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر بالقنفذة مقتل وزيري الدفاع والبيئة في غانا بتحطم مروحية مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يكرّم أصحاب المشروعات الناشئة أبشر تحقق المركز الأول في مؤشر نضج التجربة الرقمية لعام 2025 الفرق بين البحث الآلي والميداني في نظام الضمان الاجتماعي ترامب يصدر أمرًا تنفيذيًّا بفرض رسوم إضافية 25% على الواردات الهندية الوطني للفعاليات يستعد لإطلاق النسخة الثانية من مبادرة تقنية الفعاليات Event Tech 2025
أطلقت هيئة الأرصاد الجوية في نيجيريا تحذيرات من خطر فيضانات محتملة قد تطال 21 ولاية خلال الأيام المقبلة، نتيجة توقعات بهطول أمطار غزيرة وتزايد معدلات التشبع في التربة وارتفاع منسوب الأنهار.
ووفقًا لبيان صادر عن الوكالة النيجيرية للأرصاد، فإن عددًا من المناطق باتت ضمن نطاق الخطر، وعلى رأسها ولاية النيجر التي سبق أن تعرضت لفيضانات عنيفة خلال شهر مايو الماضي، ما يرفع من مستوى التأهب فيها.
وفي مدينة لاغوس، تسببت الأمطار التي هطلت لأكثر من عشر ساعات متواصلة في غمر عدد من الأحياء السكنية، مما دفع السلطات المحلية إلى توجيه تحذيرات عاجلة للسكان المقيمين في المناطق المنخفضة، داعيةً إلى إخلائها مؤقتًا كإجراء احترازي.
يُشار إلى أن نيجيريا تمر حاليًا بموسم الأمطار الذي يمتد عادة من يونيو حتى نوفمبر، وتشهد خلاله البلاد سنويًا موجات من الفيضانات التي تؤثر بشكل مباشر على البنية التحتية والسكان.