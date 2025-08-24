Icon

موجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة

وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 15 موقعًا حول المملكة

الأحد ٢٤ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢١ صباحاً
المواطن - واس

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (15) موقعًا حول المملكة، ضمن مبادرة ” نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

مبادرة نأتي إليك

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم بتقديم خدماتها اليوم للنساء في محافظة أبانات، وللرجال في مركز الفويلق بمحافظة البكيرية لمدة ثلاثة أيام لكل منهما، وفي مركز أبا الورود بمحافظة الأسياح لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء في مدينة تدريب الأمن العام بمدينة بريدة، ويوم الخميس في مقر شركة أرامكو السعودية ببريدة لمدة يوم لكل منهما.

وتوفر الوحدات المتنقلة بمنطقة عسير خدماتها اليوم للرجال والنساء في مركز الجهيفة بمحافظة خميس مشيط، وللرجال في مركز الحبيل بمحافظة رجال ألمع لمدة ثلاثة أيام لكل منهما، ويوم الثلاثاء للنساء في بيت الثقافة بمحافظة أحد رفيدة، ويوم الأربعاء للرجال في بلدية الواديين بمحافظة أحد رفيدة لمدة يوم لكل منهما.

وفي منطقة مكة المكرمة تقدم الوحدات المتنقلة خدماتها اليوم للرجال في مركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للنساء في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بجدة، ويوم الخميس للرجال لمدة يوم لكل منهم.

كما تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها اليوم للرجال والنساء في مركز الحقو بمنطقة جازان لمدة أسبوع، وفي مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بمدينة تبوك لمدة ثلاثة أيام، ويوم الاثنين تقدم الخدمة للنساء في أمانة منطقة الباحة لمدة يومين.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني، كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها، وتُعدُّ الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

