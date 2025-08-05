Icon

وزارة التعليم بعد إقرار نظام الفصلين: جودة التعليم لا ترتبط بشكل مباشر بعدد الفصول الدراسية Icon مجلس الوزراء يوافق على إقرار فصلين دراسيين لمدارس التعليم العام للعام الدراسي القادم Icon وظائف شاغرة بـ عيادات ديافيرم في 7 مدن Icon وظائف شاغرة لدى مدينة الملك سلمان للطاقة Icon وظائف إدارية شاغرة بـ وزارة الطاقة Icon وظائف شاغرة في شركة PARSONS Icon العناية بالحرمين توفر رعاية متكاملة لذوي الإعاقة في المسجد الحرام Icon وظائف شاغرة بـ شركة BAE SYSTEMS Icon وظائف شاغرة في مركز الدراسات والبحوث الدفاعية Icon وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

وزارة التعليم تُعلن التقويم الدراسي لـ 4 أعوام قادمة حتى 2029

الثلاثاء ٥ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٩ مساءً
وزارة التعليم تُعلن التقويم الدراسي لـ 4 أعوام قادمة حتى 2029
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة التعليم عن التقويم الدراسي لمختلف المناطق للعام 1449 / 1450هـ الموافق 2027 / 2028م والعام 1450 / 1451هـ الموافق 2028 / 2029م.

وفي وقت سابق، ثمّنت وزارة التعليم صدور موافقة مجلس الوزراء على إقرار فصلين دراسيين لمدارس التعليم العام للعام الدراسي القادم 1447/ 1448هـ، مع الإبقاء على الإطار الزمني العام المعتمد مسبقًا للتقويم الدراسي للأعوام الأربعة القادمة، متضمنًا الفترات التي تحدد بداية ونهاية العام الدراسي.

قد يهمّك أيضاً
الفصل الدراسي الأول يشهد آخر إجازة مطولة الخميس

الفصل الدراسي الأول يشهد آخر إجازة مطولة الخميس

تفاصيل تعديل التقويم الدراسي 1441 هـ بعد قرار وزير التعليم

تفاصيل تعديل التقويم الدراسي 1441 هـ بعد قرار وزير التعليم

وأكدت الوزارة أن إقرار الدراسة بنظام فصلين دراسيين يأتي في ضوء ما تحقق من مكتسبات نوعية خلال تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة، الذي شكّل خطوة تطويرية مهمة أسهمت في ترسيخ عدد أيام الدراسة عند حد أدنى يبلغ 180 يومًا سنويًّا؛ وهو معيار يتوافق مع معدل الأيام الدراسية في الدول المتقدمة تعليميًّا وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OECD”، ويتماشى كذلك مع أنظمة دول مجموعة العشرين التي يتراوح عدد أيام الدراسة فيها بين (180) و(185) يومًا، ويصل في بعضها إلى (200) يوم دراسي.

وأشارت الوزارة إلى استمرارها في تعزيز التنوع والمرونة في بعض المدارس والمؤسسات الحكومية والخاصة، كمدارس التعليم الخاص والعالمية، والجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من حيث تحديد النظام الدراسي المناسب لها، إلى جانب الصلاحيات الممنوحة لإدارات التعليم بمنطقتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة ومحافظتي الطائف وجدة؛ مراعاةً لاحتياجات ومتطلبات مواسم الحج والعمرة والزيارة، وتحقيق التكامل مع الجهات الحكومية الأخرى إلى جانب تنشيط الأعمال المجتمعية في هذه المناطق.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد