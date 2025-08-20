وزارة الداخلية تقيم معرض الذكاء الاصطناعي في خدمة الإنسان بالرياض

انطلاقًا من جهودها في دعم الابتكار ومسيرة التحول الرقمي، أقامت وزارة الداخلية، اليوم، معرضًا لاستعراض حلولها الحديثة المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في تسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين والزوار، وذلك بمجمع الرياض بارك في مدينة الرياض.

ويهدف المعرض الذي يستمر حتى 28 صفر 1447هـ الموافق 22 أغسطس 2025م)، إلى إبراز جهود الوزارة في تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية من خلال الحلول المتنوعة في قطاعات الأمن والصحة والبيئة.

وتضمن معرض وزارة الداخلية تقنيات التحليل الذكي لاكتشاف الأمراض في وتشخيصها في مراحلها المبكرة، وأجهزة الرصد البيئي المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمتابعة التعديات البيئية بفاعلية عالية.