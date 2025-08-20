وزارة الداخلية تقيم معرض الذكاء الاصطناعي في خدمة الإنسان بالرياض

إتاحة التقديم المباشر على تأشيرة العمرة من خارج السعودية القبض على مروج الشبو في الشرقية صناعة العقال من شعر الماعز حرفة يدوية تقليدية تتوارثها الأجيال ضبط مواطن ارتكب مخالفة التخييم دون ترخيص في محمية الإمام فيصل إيداع دعم الحقيبة المدرسية والزي المدرسي لمستفيدي الضمان الاجتماعي غدًا طيران ناس يبحث مع وزير الاقتصاد السوري فرص الاستثمار في مجال النقل الجوي حجب متجر إلكتروني مخالف من خارج السعودية لبيعه سبائك ذهبية مغشوشة وصول قافلة مساعدات إنسانية سعودية جديدة إلى قطاع غزة زاتكا للمنشآت: قدموا إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن يوليو الماضي ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بمحمية طويق
انطلاقًا من جهودها في دعم الابتكار ومسيرة التحول الرقمي، أقامت وزارة الداخلية، اليوم، معرضًا لاستعراض حلولها الحديثة المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في تسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين والزوار، وذلك بمجمع الرياض بارك في مدينة الرياض.
ويهدف المعرض الذي يستمر حتى 28 صفر 1447هـ الموافق 22 أغسطس 2025م)، إلى إبراز جهود الوزارة في تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية من خلال الحلول المتنوعة في قطاعات الأمن والصحة والبيئة.
وتضمن معرض وزارة الداخلية تقنيات التحليل الذكي لاكتشاف الأمراض في وتشخيصها في مراحلها المبكرة، وأجهزة الرصد البيئي المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمتابعة التعديات البيئية بفاعلية عالية.