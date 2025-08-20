Icon

إتاحة التقديم المباشر على تأشيرة العمرة من خارج السعودية Icon القبض على مروج الشبو في الشرقية Icon صناعة العقال من شعر الماعز حرفة يدوية تقليدية تتوارثها الأجيال Icon ضبط مواطن ارتكب مخالفة التخييم دون ترخيص في محمية الإمام فيصل Icon إيداع دعم الحقيبة المدرسية والزي المدرسي لمستفيدي الضمان الاجتماعي غدًا Icon طيران ناس يبحث مع وزير الاقتصاد السوري فرص الاستثمار في مجال النقل الجوي Icon حجب متجر إلكتروني مخالف من خارج السعودية لبيعه سبائك ذهبية مغشوشة Icon وصول قافلة مساعدات إنسانية سعودية جديدة إلى قطاع غزة Icon زاتكا للمنشآت: قدموا إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن يوليو الماضي Icon ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بمحمية طويق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

وزارة الداخلية تقيم معرض الذكاء الاصطناعي في خدمة الإنسان بالرياض

الأربعاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١١ مساءً
وزارة الداخلية تقيم معرض الذكاء الاصطناعي في خدمة الإنسان بالرياض

مواضيع ذات علاقة

انطلاقًا من جهودها في دعم الابتكار ومسيرة التحول الرقمي، أقامت وزارة الداخلية، اليوم، معرضًا لاستعراض حلولها الحديثة المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في تسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين والزوار، وذلك بمجمع الرياض بارك في مدينة الرياض.

ويهدف المعرض الذي يستمر حتى 28 صفر 1447هـ الموافق 22 أغسطس 2025م)، إلى إبراز جهود الوزارة في تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية من خلال الحلول المتنوعة في قطاعات الأمن والصحة والبيئة.

قد يهمّك أيضاً
ضبط 3 متسولات في مكة المكرمة

ضبط 3 متسولات في مكة المكرمة

رابط وشروط التقديم على وظائف مكافحة المخدرات

رابط وشروط التقديم على وظائف مكافحة المخدرات

وتضمن معرض وزارة الداخلية تقنيات التحليل الذكي لاكتشاف الأمراض في وتشخيصها في مراحلها المبكرة، وأجهزة الرصد البيئي المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمتابعة التعديات البيئية بفاعلية عالية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد