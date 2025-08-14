Icon

فيصل بن فرحان يبحث مع وزير خارجية هولندا المستجدات الإقليمية والدولية Icon وزارة الرياضة تُعلن بدء مرحلة إبداء الرغبة وطلب التأهيل لمشروع مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية Icon سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10833.59 نقطة Icon الغذاء والدواء تبيّن آلية الحصول على إذن فسح الأدوية المقيّدة للمسافرين Icon بدء أعمال السجل العقاري في 23 حيًا بمنطقتي القصيم ومكة المكرمة Icon الأفواج الأمنية تُحبط تهريب 205 كيلو قات في عسير Icon اعتماد الاشتراطات التنظيمية للمصانع داخل وخارج النطاق العمراني Icon القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 80 كيلو قات في جازان Icon مزرعة سعودية تستحوذ على نظيرتها الكندية بالمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 Icon آبل تعتزم إطلاق روبوت شخصي ذكي بحلول عام 2027 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم

وزارة الرياضة تُعلن بدء مرحلة إبداء الرغبة وطلب التأهيل لمشروع مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية

الخميس ١٤ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٦:٠١ مساءً
وزارة الرياضة تُعلن بدء مرحلة إبداء الرغبة وطلب التأهيل لمشروع مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الرياضة اليوم, وبالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص وأمانة منطقة الرياض, إطلاق مرحلة إبداء الرغبة وطلب التأهيل لمشروع مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض، وسينفذ عبر نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويتضمن التصميم، والتشييد، والتمويل، والتشغيل، والصيانة لمدة تتراوح بين (20-30) عامًا.
ويهدف مشروع مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية إلى بناء ملعب رياضي على أحدث طراز في شمال متنزه الملك عبدالله في الملز (بجوار المنشأة الحالية)، وبطاقة استيعابية تتسع لقرابة (47,000) متفرج, وسيستضيف الملعب عند اكتماله، فعاليات محلية ودولية كبرى، من أبرزها كأس العالم (2034)، وسيطور المخطط العام لمدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بما فيها الملعب الحالي.
ويجسد المشروع التعاون المثمر بين القطاع العام ممثلًا بوزارة الرياضة, والمركز الوطني للتخصيص, وأمانة منطقة الرياض, ويعزز الشراكة المتميزة بين قطاعات الدولة والقطاع الخاص، من خلال تطوير المدينة وتهيئتها لاستضافة أكبر الفعاليات الرياضية, والثقافية المتنوعة، مع تحقيق الاستدامة التجارية وزيادة الإيرادات؛ بما يتسق مع الجهود المشتركة لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق الرؤى الوطنية.
ودعت وزارة الرياضة والمركز الوطني للتخصيص المستثمرين المحليين والدوليين المهتمين إلى زيارة الموقع الإلكتروني للمركز عبر الرابط: www.ncp.gov.sa, للاطلاع على مزيد من المعلومات عن طلب التأهيل، علمًا بأن آخر موعد لتقديم وثيقة المؤهلات، سيكون الاثنين (13) أكتوبر (2025م)، في تمام الساعة (3:00) مساءً بتوقيت المملكة.

قد يهمّك أيضاً
السلمي: قرار حضور الجماهير مستمر خلال تصفيات المونديال

السلمي: قرار حضور الجماهير مستمر خلال تصفيات المونديال

القادسية يُعلن موافقة وزارة الرياضة على تأسيس شركته الاستثمارية

القادسية يُعلن موافقة وزارة الرياضة على تأسيس شركته الاستثمارية

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد