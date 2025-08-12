معنى وهدف مؤشر الألوان في تطبيق نسك وزراء خارجية 24 دولة يدعون إلى تحرك عاجل لوقف المجاعة في غزة فيصل بن فرحان يبحث مع وزير خارجية الأردن تطورات الأوضاع في قطاع غزة ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيسة وزراء إيطاليا مكافحة الفساد تباشر 10 قضايا جنائية بينها إيقاف 28 موظفًا بالداخلية ووزارة الدفاع لتسهيل الحج غير النظامي التين الشوكي يُنعش حركة الأسواق في عسير ويعزز الإقبال السياحي فهد بن سلطان للمحافظين: دوركم مهم في نقل الصورة الحقيقية لمشاعر المواطنين وخدمتهم 3 مسببات لحرائق التماس الكهربائي إحباط تهريب 36,600 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في جازان المزرعة الإنجليزية “فالكون ميوز” تُشارك بـ 100 صقر في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025
دعا وزراء خارجية (24) دولة إلى تحرك عاجل لوقف المجاعة في قطاع غزة، مؤكدين ضرورة حماية المساعدات الإنسانية وضمان إيصالها للمدنيين.
وحذّر بيان صادر عن الدول الـ24 من أن متطلبات تسجيل جديدة يفرضها الاحتلال الإسرائيلي قد تدفع منظمات دولية إلى مغادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، مطالبًا بمنح الموافقة لجميع شحنات المساعدات الخاصة بالمنظمات الدولية، وتمكين الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين من الوصول الآمن وواسع النطاق، مع فتح جميع المعابر والمسارات لتدفق المساعدات التي تشمل الغذاء، وإمدادات التغذية، والمأوى، والوقود، والمياه النظيفة، والأدوية، والمعدات الطبية، إضافةً إلى منع استخدام القوة العسكرية في مواقع التوزيع، وحماية المدنيين والعاملين الإنسانيين والطواقم الطبية.
وشمل البيان دول أستراليا، وبلجيكا، وكندا، وقبرص، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، وفرنسا، واليونان، وآيسلندا، وأيرلندا، واليابان، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، ومالطا، وهولندا، والنرويج، والبرتغال، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، والمملكة المتحدة، إلى جانب ثلاثة مسؤولين كبار في الاتحاد الأوروبي.