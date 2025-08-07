Icon

وزير صربي يصاب بجلطة ويفقد النطق على الهواء مباشرة

الخميس ٧ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٢ صباحاً
وزير صربي يصاب بجلطة ويفقد النطق على الهواء مباشرة
المواطن - فريق التحرير

تعرض وزير الاستثمار الصربي، داركو جليسيتش، لجلطة دماغية مفاجئة أثناء ظهوره في برنامج “هذا الصباح” على قناة Pink TV الصربية.

خلال الحلقة، بدأ الوزير يعاني من صعوبة في النطق، وظهرت عليه علامات شلل في النصف الأيمن من وجهه، مما استدعى تدخل الطاقم الطبي ونقله إلى المستشفى بسرعة، وفقا لموقع “Verme” الصربي.

في وقت لاحق، أكد وزير الصحة الصربي، زلاتيبور لونتشار، أن جليسيتش تعرض لجلطة دماغية شديدة، وأن حالته كانت حرجة عند وصوله إلى المستشفى.

وأضاف أن العملية الجراحية التي أجريت له كانت معقدة، حيث تم التعامل مع تجلط ونزيف في الدماغ، وأن الساعات الـ24 القادمة ستكون حاسمة في تحديد مسار تعافيه.

من جانبه، زار الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، جليسيتش في المستشفى، وأكد أن حالته الصحية تتحسن، مشيرًا إلى أنه تحدث معه وأعرب عن سعادته بتحسن وضعه.

