وزير صربي يصاب بجلطة ويفقد النطق على الهواء مباشرة

خلل يربك رحلات يونايتد إيرلاينز في عدة مطارات أميركية أرباح سال السعودية ترتفع 4% في الربع الثاني إلى 162.2 مليون ريال اليوم.. بدء تفعيل التطبيق الإلزامي لكود مشاريع البنية التحتية في الرياض أمطار وأتربة مُثارة على منطقة جازان حتى التاسعة مساء ديوان المظالم يفتح باب التقديم على التدريب التعاوني لطلبة الجامعات والمعاهد ترامب يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على أشباه الموصلات توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد ورياح على 3 مناطق أبل تتعهد باستثمار 600 مليار دولار داخل أميركا زوار ومشاركون خليجيون ودوليون في المزاد الدولي للصقور بالرياض وسط فرص استثمارية واعدة نيجيريا تحذر أكثر من نصف ولاياتها من الفيضانات
تعرض وزير الاستثمار الصربي، داركو جليسيتش، لجلطة دماغية مفاجئة أثناء ظهوره في برنامج “هذا الصباح” على قناة Pink TV الصربية.
خلال الحلقة، بدأ الوزير يعاني من صعوبة في النطق، وظهرت عليه علامات شلل في النصف الأيمن من وجهه، مما استدعى تدخل الطاقم الطبي ونقله إلى المستشفى بسرعة، وفقا لموقع “Verme” الصربي.
في وقت لاحق، أكد وزير الصحة الصربي، زلاتيبور لونتشار، أن جليسيتش تعرض لجلطة دماغية شديدة، وأن حالته كانت حرجة عند وصوله إلى المستشفى.
وأضاف أن العملية الجراحية التي أجريت له كانت معقدة، حيث تم التعامل مع تجلط ونزيف في الدماغ، وأن الساعات الـ24 القادمة ستكون حاسمة في تحديد مسار تعافيه.
من جانبه، زار الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، جليسيتش في المستشفى، وأكد أن حالته الصحية تتحسن، مشيرًا إلى أنه تحدث معه وأعرب عن سعادته بتحسن وضعه.