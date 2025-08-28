وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ60 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية, اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الـ60، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة الدفاع وسفارة المملكة في جمهورية مصر العربية، تحمل على متنها سلالًا غذائية، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني الشقيق داخل قطاع غزة.

وتأتي هذه المساعدات في إطار المساعي الحميدة التي تبذلها المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة؛ للوقوف مع أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق مع تزايد الظروف الميدانية الصعبة، وإعلان حالة المجاعة في قطاع غزة.