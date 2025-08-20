وصول قافلة مساعدات إنسانية سعودية جديدة إلى قطاع غزة زاتكا للمنشآت: قدموا إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن يوليو الماضي ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بمحمية طويق القبض على وافدين سرقوا كيابل كهربائية من مدارس بالرياض الجوازات تُصدر 111,034 قرارًا إداريًا بحق مخالفين للأنظمة خلال النصف الأول من 2025 هيئة العقار تُعلن عن بدء أعمال السجل العقاري في 99 حيًا بالشرقية الجميعة: نعم ومليون نعم لأولوية السعودي في التوظيف ولكن! المغرب يتصدر إنتاج السيارات في شمال أفريقيا 65% من الألمان يؤيدون حظر تصدير أسلحة لإسرائيل طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم عبر أبشر
وصلت أمس الأول قافلة مساعدات إنسانية سعودية جديدة محمّلة بالمواد الغذائية الأساسية إلى وسط قطاع غزة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني.
وتسلّم المركز السعودي للثقافة والتراث الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة المساعدات وأشرف على عملية إدخالها، تمهيدًا لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف مناطق القطاع.
ويأتي وصول هذه المساعدات في وقت يعيش فيه سكان قطاع غزة أوضاعًا إنسانية صعبة مع تفاقم أزمة الجوع، ووصول معدلات انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة.