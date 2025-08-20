Icon

ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني

وصول قافلة مساعدات إنسانية سعودية جديدة إلى قطاع غزة

الأربعاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٦:٥٣ مساءً
وصول قافلة مساعدات إنسانية سعودية جديدة إلى قطاع غزة
المواطن - واس

وصلت أمس الأول قافلة مساعدات إنسانية سعودية جديدة محمّلة بالمواد الغذائية الأساسية إلى وسط قطاع غزة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني.

وتسلّم المركز السعودي للثقافة والتراث الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة المساعدات وأشرف على عملية إدخالها، تمهيدًا لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف مناطق القطاع.

ويأتي وصول هذه المساعدات في وقت يعيش فيه سكان قطاع غزة أوضاعًا إنسانية صعبة مع تفاقم أزمة الجوع، ووصول معدلات انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة.

