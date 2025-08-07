وصول 20 شاحنة إغاثية سعودية جديدة إلى السويداء لمساعدة الشعب السوري

مواقف الرياض يعلن بدء تفعيل المواقف المُدارة داخل الأحياء السكنية ضبط مواطن ومقيمَين لاستغلالهم الرواسب في حائل القبض على مخالف لترويجه مواد مخدرة في جازان الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس كوت ديفوار تويوتا تخفض توقعات الأرباح السنوية وزير صربي يصاب بجلطة ويفقد النطق على الهواء مباشرة خلل يربك رحلات يونايتد إيرلاينز في عدة مطارات أميركية أرباح سال السعودية ترتفع 4% في الربع الثاني إلى 162.2 مليون ريال اليوم.. بدء تفعيل التطبيق الإلزامي لكود مشاريع البنية التحتية في الرياض أمطار وأتربة مُثارة على منطقة جازان حتى التاسعة مساء
وصلت أمس إلى محافظة السويداء بالجمهورية العربية السورية 20 شاحنة إغاثية سعودية جديدة تحمل على متنها الاحتياجات الإنسانية الضرورية، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية.
وتعد هذه المساعدات امتدادًا للدعم المتواصل المقدم من المملكة إلى الأشقاء في سوريا، وتأكيدًا للدور الذي تضطلع به المملكة في مد يد العون للدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن.