وصول 20 شاحنة إغاثية سعودية جديدة إلى السويداء لمساعدة الشعب السوري

وصلت أمس إلى محافظة السويداء بالجمهورية العربية السورية 20 شاحنة إغاثية سعودية جديدة تحمل على متنها الاحتياجات الإنسانية الضرورية، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية.

وتعد هذه المساعدات امتدادًا للدعم المتواصل المقدم من المملكة إلى الأشقاء في سوريا، وتأكيدًا للدور الذي تضطلع به المملكة في مد يد العون للدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن.