وظائف إدارية شاغرة بـ مجموعة تداول

وظائف شاغرة بـ مركز نظم الموارد الحكومية وظائف شاغرة لدى شركة كاتريون للتموين اكتمال قمر صفر بدرًا السبت المقبل حرس الحدود بالشرقية يُقدّم المساعدة لمواطن وعائلته علقت مركبتهم بالكثبان الرملية غزة تشهد أعلى معدل شهري لحالات سوء التغذية الحاد بينهم صلاح وحكيمي.. قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2025 4 تعليمات لقيادة المركبة في الأجواء شديدة الحرارة لأول مرة في السعودية.. استخدام الخرسانة المدموكة في مسار الشاحنات ضبط مشغولات ذهبية مخالفة تزن أكثر من 9 كيلو بمعمل مخالف جنوب الرياض أجهزة ذكية وباركودات تفاعلية بعدة لغات داخل الحرمين الشريفين
أعلنت مجموعة تداول السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي في مدينة الرياض.
وأبرزت مجموعة تداول السعودية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– محلل رئيسي تطوير الاستدامة.
– رئيس فريق المبيعات.
– محلل رئيسي الامتثال.
وأوضحت مجموعة تداول السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 أكتوبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)