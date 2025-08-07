Icon

وظائف إدارية شاغرة بـ مجموعة تداول

الخميس ٧ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٢ مساءً
وظائف إدارية شاغرة بـ مجموعة تداول
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة تداول السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مجموعة تداول

وأبرزت مجموعة تداول السعودية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل رئيسي تطوير الاستدامة.

– رئيس فريق المبيعات.

– محلل رئيسي الامتثال.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة تداول السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

