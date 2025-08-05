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وظائف إدارية شاغرة بـ وزارة الطاقة

الثلاثاء ٥ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:١١ مساءً
وظائف إدارية شاغرة بـ وزارة الطاقة
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت وزارة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الوزارة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف وزارة الطاقة

وبيّنت وزارة الطاقة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي المحتوى والترجمة.

– خبير إدارة صلاحيات.

– أخصائي أول اختبار اختراق وإدارة ثغرات.

– أخصائي حوكمة البيانات.

– أخصائي دعم إداري.

– أخصائي أول ممكنات تمويلية.

– أخصائي أول متابعة وتحليل أسواق البترول.

التقديم على الوظائف

وأوضحت وزارة الطاقة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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