وظائف إدارية شاغرة بـ وزارة الطاقة

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أعلنت وزارة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الوزارة في مدينة الرياض.
وبيّنت وزارة الطاقة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي المحتوى والترجمة.
– خبير إدارة صلاحيات.
– أخصائي أول اختبار اختراق وإدارة ثغرات.
– أخصائي حوكمة البيانات.
– أخصائي دعم إداري.
– أخصائي أول ممكنات تمويلية.
– أخصائي أول متابعة وتحليل أسواق البترول.
وأوضحت وزارة الطاقة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 أغسطس 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)