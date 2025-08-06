وظائف إدارية شاغرة في شركة البحر الأحمر

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أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية للتطوير، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدد من المشاريع السياحية الواقعة على ساحل البحر الأحمر.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي ترجمة.
– أخصائي عمليات التسليم.
– مساعد مدير التسويق السكني.
– مدير عمليات التسليم.
– مراقب المستندات.
– مدير مبيعات الوحدات السكنية.
– أخصائي أول عمليات المبيعات السكنية.
– مدير الموارد البشرية.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 أغسطس 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)