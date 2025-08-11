Icon

وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي

الإثنين ١١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٩ صباحاً
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها في كل من الرياض، وأبها.

تفاصيل وظائف شركة المراعي

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير عام خدمات الأغذية (الرياض).

– محلل شؤون المشتريات (الرياض).

– مساعد أول الموارد البشرية (أبها).

– مشرف أول الموارد البشرية (الرياض).

– مشرف أول الجودة (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

