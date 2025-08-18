Icon

حصاد اليوم
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي

الإثنين ١٨ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٨ صباحاً
وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها في كل من الرياض، والخرج.

تفاصيل وظائف شركة المراعي

وبيّنت شركة المراعي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول البيانات الرئيسية (الرياض).

– مخطط المشتريات (الرياض).

– محلل شؤون المشتريات (الرياض).

– مدير أول فريق أعمال الجودة (الخرج).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

