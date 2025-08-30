Icon

وظائف شاغرة للجنسين بـ أرامكو الطبي Icon وظائف شاغرة في شركة الفنار Icon وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر Icon وظائف شاغرة لدى بفروع التصنيع الوطنية Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة EY Icon ترامب يلغي الحماية الخاصة لكامالا هاريس Icon عودة المدارس غدًا في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة Icon تراجع أسعار النفط اليوم  Icon خطوات تقديم طلب تقسيط مبالغ الضريبة المستحقة Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد وغبار على عدة مناطق  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة EY

السبت ٣٠ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٨ صباحاً
وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة EY
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة إرنست ويونغ “EY”، المتخصصة بمجالات الضمان والضرائب والاستشارات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة EY

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة لدى مجموعة الفطيم

وظائف شاغرة لدى مجموعة الفطيم

#وظائف هندسية شاغرة في مشروع مدينة نيوم

#وظائف هندسية شاغرة في مشروع مدينة نيوم

– مدير أول العملاء والنمو.

– مدير مشروع.

– مدير أول خدمات تغير المناخ والاستدامة.

– مساعد مدير مركز التوريد والعمليات.

– مدير إدارة المشاريع.

– مساعد مدير مخاطر العمليات التشغيلية.

– مدير التوريد والعمليات.

– مستشار إدارة البيانات.

– مدير العناية بالمعاملات المالية.

– مستشار/ الاستراتيجية النمو.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في فروع شركة PARSONS
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في فروع شركة PARSONS

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ شركة البحر الأحمر الدولية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ شركة البحر الأحمر الدولية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى السعودية لهندسة الطيران
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى السعودية لهندسة الطيران

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في أرامكو روان للحفر
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في أرامكو روان للحفر

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ مجلس الضمان الصحي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ مجلس الضمان الصحي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة الخزف
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة الخزف

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بشركة الطائرات المروحية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بشركة الطائرات المروحية

حصاد اليوم