وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة EY

أعلنت شركة إرنست ويونغ “EY”، المتخصصة بمجالات الضمان والضرائب والاستشارات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة EY

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير أول العملاء والنمو.

– مدير مشروع.

– مدير أول خدمات تغير المناخ والاستدامة.

– مساعد مدير مركز التوريد والعمليات.

– مدير إدارة المشاريع.

– مساعد مدير مخاطر العمليات التشغيلية.

– مدير التوريد والعمليات.

– مستشار إدارة البيانات.

– مدير العناية بالمعاملات المالية.

– مستشار/ الاستراتيجية النمو.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)