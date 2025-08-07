Icon

وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى المراعي

الخميس ٧ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٢ مساءً
وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى المراعي
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها في كل من الرياض، ومكة المكرمة، والخرج.

تفاصيل وظائف شركة المراعي

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير التسويق التجاري (الرياض).

– مدير خدمة العملاء الإقليمي (مكة المكرمة).

– مدير أول فريق الهندسة (الخرج).

– مدير أول قسم الصحة والسلامة والأمن (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

