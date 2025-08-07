وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى BAE SYSTEMS

وظائف شاغرة بـ مركز نظم الموارد الحكومية وظائف شاغرة لدى شركة كاتريون للتموين اكتمال قمر صفر بدرًا السبت المقبل حرس الحدود بالشرقية يُقدّم المساعدة لمواطن وعائلته علقت مركبتهم بالكثبان الرملية غزة تشهد أعلى معدل شهري لحالات سوء التغذية الحاد بينهم صلاح وحكيمي.. قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2025 4 تعليمات لقيادة المركبة في الأجواء شديدة الحرارة لأول مرة في السعودية.. استخدام الخرسانة المدموكة في مسار الشاحنات ضبط مشغولات ذهبية مخالفة تزن أكثر من 9 كيلو بمعمل مخالف جنوب الرياض أجهزة ذكية وباركودات تفاعلية بعدة لغات داخل الحرمين الشريفين
أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من المجمعة، والرياض، والظهران، والطائف.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدرب مراقبة الحركة الجوية.
– رئيس إدارة البيانات.
– رئيس الإطفاء/ مستشار السلامة.
– مدرب فني الكهرباء/ الملاحة.
– مدير عمليات الأسطول.
– نائب رئيس فريق التفتيش/ التايفون.
– مدرب فني معدات دعم الحياة.
– مسؤول مساعد تدريب القتال.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 أغسطس 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)