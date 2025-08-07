وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى BAE SYSTEMS

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من المجمعة، والرياض، والظهران، والطائف.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدرب مراقبة الحركة الجوية.

– رئيس إدارة البيانات.

– رئيس الإطفاء/ مستشار السلامة.

– مدرب فني الكهرباء/ الملاحة.

– مدير عمليات الأسطول.

– نائب رئيس فريق التفتيش/ التايفون.

– مدرب فني معدات دعم الحياة.

– مسؤول مساعد تدريب القتال.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)