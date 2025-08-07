Icon

وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى BAE SYSTEMS

الخميس ٧ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٢ مساءً
وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى BAE SYSTEMS
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من المجمعة، والرياض، والظهران، والطائف.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدرب مراقبة الحركة الجوية.

– رئيس إدارة البيانات.

– رئيس الإطفاء/ مستشار السلامة.

– مدرب فني الكهرباء/ الملاحة.

– مدير عمليات الأسطول.

– نائب رئيس فريق التفتيش/ التايفون.

– مدرب فني معدات دعم الحياة.

– مسؤول مساعد تدريب القتال.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

وظائف شاغرة في هيئة سدايا
وظائف شاغرة في هيئة سدايا

وظائف شاغرة لدى شركة كاتريون للتموين
وظائف شاغرة لدى شركة كاتريون للتموين

وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي
وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي

وظائف شاغرة في شركة الفنار
وظائف شاغرة في شركة الفنار

وظائف شاغرة بشركة طيران الرياض
وظائف شاغرة بشركة طيران الرياض

وظائف شاغرة لدى الخطوط السعودية
وظائف شاغرة لدى الخطوط السعودية

وظائف شاغرة بـ شركة طيران أديل
وظائف شاغرة بـ شركة طيران أديل

وظائف شاغرة بـ شركة التصنيع
وظائف شاغرة بـ شركة التصنيع

