Icon

الأفواج الأمنية تقبض على مخالف لتهريبه 57 كيلو قات في عسير Icon جامعة الباحة تعلن مواعيد تسجيل الجداول للفصل الدراسي الأول 1447هـ Icon وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر Icon وظائف شاغرة لدى فروع شركة PARSONS Icon وظائف شاغرة في شركة معادن Icon طرح مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني غدًا عبر أبشر Icon سيدة السحاب.. المندق تتلحّف جبالها بالضباب مع قطرات المطر Icon 90 ألف ريال عقوبة صيد المها العربي Icon السعودية ترحب بقمة ألاسكا وتدعم جميع الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة الروسية – الأوكرانية Icon خدمة حفظ الأمتعة تسهل الحركة للمعتمرين والزوار داخل المسجد الحرام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر

السبت ١٦ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٣ مساءً
وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة أرامكو روان للحفر، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومشاريعها في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف أرامكو روان للحفر

وأبرزت شركة أرامكو روان للحفر، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
معادن توقع اتفاقية لتزويد الأسمدة الفوسفاتية لبنغلادش

معادن توقع اتفاقية لتزويد الأسمدة الفوسفاتية لبنغلادش

#وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى معادن

#وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى معادن

– فني أول إلكترونيات.

– مهندس أول بارجة.

– مدير الحفارات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة أرامكو روان للحفر، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى فروع شركة PARSONS
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى فروع شركة PARSONS

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة معادن
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة معادن

حصاد اليوم