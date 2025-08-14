وظائف شاغرة بشركة جسارة لإدارة المشاريع

أعلنت شركة جسارة لإدارة المشاريع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة ومشاريعها القائمة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة جسارة

وأبرزت شركة جسارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير التقدير والقياس.

– أخصائي فحص المناظر الطبيعية.

– أخصائي فحص الإضاءة.

– أخصائي فحص النقل.

– مدير تجاري.

– مدير إدارة أصحاب المصلحة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة جسارة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)