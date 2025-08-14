وظائف شاغرة بشركة مطارات جدة وظائف شاغرة في مدينة الملك سلمان للطاقة وظائف شاغرة لدى السعودية لشراء الطاقة وظائف شاغرة بـ الاتصالات السعودية وظائف شاغرة في مجموعة روشن وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي وظائف شاغرة بشركة جسارة لإدارة المشاريع وظائف شاغرة في هيئة سدايا رصد نهاية نجم عملاق حاول ابتلاع ثقب أسود السعودية تدين بأشد العبارات موافقة الاحتلال على بناء مستوطنات في محيط القدس المحتلة
أعلنت شركة جسارة لإدارة المشاريع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة ومشاريعها القائمة في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة جسارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير التقدير والقياس.
– أخصائي فحص المناظر الطبيعية.
– أخصائي فحص الإضاءة.
– أخصائي فحص النقل.
– مدير تجاري.
– مدير إدارة أصحاب المصلحة.
وأوضحت شركة جسارة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 أغسطس 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)