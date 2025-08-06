وظائف شاغرة بشركة مطارات جدة

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أعلنت شركة مطارات جدة “JedCo”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة جدة.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير أول العطاءات والتعاقدات: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مدير أول تميز سلسلة التوريد: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة سلسلة التوريد، اللوجستيات، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 21 أغسطس 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)