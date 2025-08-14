وظائف شاغرة بشركة مطارات جدة وظائف شاغرة في مدينة الملك سلمان للطاقة وظائف شاغرة لدى السعودية لشراء الطاقة وظائف شاغرة بـ الاتصالات السعودية وظائف شاغرة في مجموعة روشن وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي وظائف شاغرة بشركة جسارة لإدارة المشاريع وظائف شاغرة في هيئة سدايا رصد نهاية نجم عملاق حاول ابتلاع ثقب أسود السعودية تدين بأشد العبارات موافقة الاحتلال على بناء مستوطنات في محيط القدس المحتلة
أعلنت شركة مطارات جدة “JedCo”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة جدة.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي أول التقارير الإدارية/ المالية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مدير مناوبة عمليات أمتعة المحطات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، إدارة العمليات)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 29 أغسطس 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)