حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة بشركة مطارات جدة

الخميس ١٤ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٧ مساءً
وظائف شاغرة بشركة مطارات جدة
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مطارات جدة “JedCo”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف مطارات جدة

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي أول التقارير الإدارية/ المالية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير مناوبة عمليات أمتعة المحطات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، إدارة العمليات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 29 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

