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وظائف شاغرة بشركة CEER لصناعة السيارات

الجمعة ١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١١ صباحاً
وظائف شاغرة بشركة CEER لصناعة السيارات
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت الشركة السعودية سير لصناعة السيارات الكهربائية “CEER”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة CEER

وأبرزت شركة سير، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير عمليات الجودة الإدراكية.

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– فني مركز الأنظمة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة سير، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 31 يوليو 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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