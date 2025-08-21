Icon

وظائف شاغرة بشركة PARSONS في 4 مدن

الخميس ٢١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٠ مساءً
وظائف شاغرة بشركة PARSONS في 4 مدن
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بارسونز العالمية “PARSONS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، ومشروع القدية، وينبع، ومكة المكرمة، والخبر.

تفاصيل وظائف شركة PARSONS

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس الطرق.

– مهندس كهربائي.

– مدير مشروع.

– مهندس أنظمة الأمن.

– مهندس شبكات.

– منسق مركز مراقبة العمل.

– مدير أول الجودة/ إدارة المرافق.

– مدير أول امتثال وتدقيق إدارة المرافق.

– مدير أول عمليات إدارة النفايات.

– مساح كميات.

– أخصائي تكامل المنصات.

– مدير الواجهة.

– مدير أول عمليات أنظمة إدارة المرافق والصيانة.

– مصور فوتوغرافي أول.

– كاتب فني.

– مدير أول التصميم.

– منسق مشروع.

– مدير التسليم/ المدرجات.

– مدير أول عمليات المناظر الطبيعية.

– مدير أول النقل والخدمات اللوجستية.

– مدير أول مراقبة تكاليف المشروع.

– مدير أول مرافق المشروع.

– مدير مراقبة المشاريع.

– أخصائي نظم المعلومات الجغرافية.

– مدير مراقبة المستندات.

– مدير عمليات المناظر الطبيعية/ إدارة المرافق.

– مدير أول حوكمة إدارة المرافق.

– مدير أول امتثال الجودة والصحة والسلامة والبيئة.

– مدير أول البيئة والاستدامة.

– مدير أول السلامة والأمن.

– مدير أول إدارة الأصول.

– مدير أول الإسكان.

– مدير التصميم الفني.

– مهندس تكنولوجيا المدن الذكية.

– خبير عمليات التكنولوجيا.

– خبير البنية التحتية الرقمية للمدن الذكية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

