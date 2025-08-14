وظائف شاغرة بشركة مطارات جدة وظائف شاغرة في مدينة الملك سلمان للطاقة وظائف شاغرة لدى السعودية لشراء الطاقة وظائف شاغرة بـ الاتصالات السعودية وظائف شاغرة في مجموعة روشن وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي وظائف شاغرة بشركة جسارة لإدارة المشاريع وظائف شاغرة في هيئة سدايا رصد نهاية نجم عملاق حاول ابتلاع ثقب أسود السعودية تدين بأشد العبارات موافقة الاحتلال على بناء مستوطنات في محيط القدس المحتلة
أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة الاتصالات، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مساعد مدير تدقيق دعم الأعمال.
– رئيس التدقيق الداخلي.
– رئيس دعم التدقيق الداخلي.
– مساعد مدير الاتصالات والتقارير والضرائب.
– مساعد مدير تمكين المبيعات.
وأوضحت شركة الاتصالات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 أغسطس 2025م
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)