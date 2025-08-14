Icon

وظائف شاغرة بـ الاتصالات السعودية

الخميس ١٤ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٦ مساءً
وظائف شاغرة بـ الاتصالات السعودية
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الاتصالات السعودية

وأبرزت شركة الاتصالات، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد مدير تدقيق دعم الأعمال.

– رئيس التدقيق الداخلي.

– رئيس دعم التدقيق الداخلي.

– مساعد مدير الاتصالات والتقارير والضرائب.

– مساعد مدير تمكين المبيعات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الاتصالات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 أغسطس 2025م

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

