وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة للطيران المدني

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة الطيران المدني

وبيّنت الهيئة العامة للطيران المدني، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي التخطيط الاقتصادي.

– مدير إدارة النمذجة الاقتصادية.

– أخصائي النمذجة الاقتصادية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 أغسطس 2025م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 24 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)