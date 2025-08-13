وظائف شاغرة بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا

8 خطوات للحصول على خدمة نقل اللوحات عبر أبشر وظائف شاغرة بـ مجموعة الفطيم القابضة وظائف شاغرة لدى مجموعة الراشد وظائف شاغرة في بنك D360 الرقمي ضبط 6 رجال و5 نساء وافدين لممارستهم الدعارة في شقة بنجران تطوير مطار الملك سعود في الباحة.. توسعة ضخمة تواكب أعلى المعايير الدولية السعودية ترسّخ موقعها الريادي في الصحة العالمية بإنجازات بحثية وتصنيفات دولية وزير الإعلام: جذب أكثر من 616 شركة عالمية إلى السعودية في الربع الأول لعام 2025 شؤون الحرمين: التزموا بالزي اللائق عند زيارة المسجد الحرام إدراج الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المناهج الدراسية وتدشين 120 مدرسة جديدة
أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مكاتب الهيئة في كل من العلا، والرياض.
وأبرزت الهيئة الملكية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي التواصل العام: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الفنون، التوعية، الإدارة الثقافية)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مساعد إداري: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مدير محتوى تسويق الوجهة: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
وأوضحت الهيئة الملكية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 أغسطس 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)