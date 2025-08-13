Icon

8 خطوات للحصول على خدمة نقل اللوحات عبر أبشر Icon وظائف شاغرة بـ مجموعة الفطيم القابضة Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة الراشد Icon وظائف شاغرة في بنك D360 الرقمي Icon ضبط 6 رجال و5 نساء وافدين لممارستهم الدعارة في شقة بنجران Icon تطوير مطار الملك سعود في الباحة.. توسعة ضخمة تواكب أعلى المعايير الدولية Icon السعودية ترسّخ موقعها الريادي في الصحة العالمية بإنجازات بحثية وتصنيفات دولية Icon وزير الإعلام: جذب أكثر من 616 شركة عالمية إلى السعودية في الربع الأول لعام 2025 Icon شؤون الحرمين: التزموا بالزي اللائق عند زيارة المسجد الحرام Icon إدراج الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المناهج الدراسية وتدشين 120 مدرسة جديدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا

الأربعاء ١٣ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٧ مساءً
وظائف شاغرة بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مكاتب الهيئة في كل من العلا، والرياض.

تفاصيل وظائف الهيئة الملكية

وأبرزت الهيئة الملكية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
5 وظائف إدارية شاغرة لدى شركة ابن زقر

5 وظائف إدارية شاغرة لدى شركة ابن زقر

وظائف شاغرة في جامعة الملك عبدالله

وظائف شاغرة في جامعة الملك عبدالله

– أخصائي التواصل العام: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الفنون، التوعية، الإدارة الثقافية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مساعد إداري: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير محتوى تسويق الوجهة: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة الملكية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة بـ فروع شركة الدواء
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ فروع شركة الدواء

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي

حصاد اليوم
وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة PARSONS
حصاد اليوم

وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة PARSONS

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة الطائرات المروحية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة الطائرات المروحية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ مركز نظم الموارد الحكومية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ مركز نظم الموارد الحكومية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ متاجر بنده
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ متاجر بنده

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والجمارك
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والجمارك

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة التصنيع الوطنية
آخر الاخبار

وظائف شاغرة في شركة التصنيع الوطنية

آخر الاخبار