وظائف شاغرة بـ شركة البحر الأحمر للتطوير

أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية للتطوير، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدد من المشاريع السياحية الواقعة على ساحل البحر الأحمر.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير الرقابة المالية والعمليات الإدارية.

– مدير أول فعاليات التسويق السكني.

– مدير وسائل التواصل الاجتماعي والعلاقات العامة.

– مشرف المشتريات.

– أخصائي المشتريات.

– مدير أول عمليات وصيانة المرافق.

– مدير أول تخطيط عمليات الوجهة.

– مدير تخطيط العمليات/ النقل والخدمات اللوجستية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)