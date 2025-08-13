وظائف شاغرة بـ شركة البحر الأحمر للتطوير

طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم عبر منصة أبشر 155 وفاة بحمى لاسا منذ بداية العام في نيجيريا توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح على 6 مناطق Superfan في كأس العالم للرياضات الإلكترونية يوحّد المجتمعات العالمية في قلب الرياض معنى وهدف مؤشر الألوان في تطبيق نسك وزراء خارجية 24 دولة يدعون إلى تحرك عاجل لوقف المجاعة في غزة فيصل بن فرحان يبحث مع وزير خارجية الأردن تطورات الأوضاع في قطاع غزة ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيسة وزراء إيطاليا مكافحة الفساد تباشر 10 قضايا جنائية بينها إيقاف 28 موظفًا بالداخلية ووزارة الدفاع لتسهيل الحج غير النظامي التين الشوكي يُنعش حركة الأسواق في عسير ويعزز الإقبال السياحي
أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية للتطوير، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدد من المشاريع السياحية الواقعة على ساحل البحر الأحمر.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير الرقابة المالية والعمليات الإدارية.
– مدير أول فعاليات التسويق السكني.
– مدير وسائل التواصل الاجتماعي والعلاقات العامة.
– مشرف المشتريات.
– أخصائي المشتريات.
– مدير أول عمليات وصيانة المرافق.
– مدير أول تخطيط عمليات الوجهة.
– مدير تخطيط العمليات/ النقل والخدمات اللوجستية.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 أغسطس 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)