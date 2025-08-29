رصد عدد من البقع الشمسية في سماء عرعر أمطار ورياح وصواعق على منطقة نجران حتى المساء وظائف شاغرة لدى CEER لصناعة السيارات وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية وظائف شاغرة بـ شركة المراعي وظائف شاغرة في فروع شركة PARSONS وظائف شاغرة لدى مجلس الضمان الصحي توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على عدة مناطق وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ60 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بيان سعودي إيطالي.. رفض تهجير الفلسطينيين ودعوة لوقف فوري للحرب في غزة
أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها في كل من الخرج، وحائل.
وبيّنت شركة المراعي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مستشار أول الصحة والسلامة والأمن (الخرج).
– رئيس فريق عمليات النقل والخدمات اللوجستية (الخرج).
– مخطط أول الإنتاج (حائل).
وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 أغسطس 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)