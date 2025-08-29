Icon

وظائف شاغرة بـ شركة المراعي

الجمعة ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٠ صباحاً
وظائف شاغرة بـ شركة المراعي
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها في كل من الخرج، وحائل.

تفاصيل وظائف شركة المراعي

وبيّنت شركة المراعي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

#وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة الكهرباء

#وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة الكهرباء

وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية

وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية

– مستشار أول الصحة والسلامة والأمن (الخرج).

– رئيس فريق عمليات النقل والخدمات اللوجستية (الخرج).

– مخطط أول الإنتاج (حائل).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

