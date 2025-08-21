وظائف شاغرة بـ شركة تهيئة وصيانة الطائرات

أعلنت الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف تهيئة وصيانة الطائرات

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي إدارة التدريب.

– أخصائي عمليات الطيران.

– مدرب صيانة.

– ميكانيكي طائرات.

– فني ورشة البطاريات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 20 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)