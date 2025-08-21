ولي العهد يتبرع بالدم في بادرة كريمة.. ويُطلق الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم وظائف شاغرة بـ شركة تهيئة وصيانة الطائرات وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر للتطوير وظائف شاغرة لدى مجموعة روشن العقارية 10 وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا وظائف شاغرة في شركة شراء الطاقة وظائف شاغرة لدى شركة المراعي وظائف شاغرة بشركة PARSONS في 4 مدن وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي وزارة الدفاع والحرس الوطني الأمريكي يوقعان اتفاقية شراكة عسكرية
أعلنت الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي إدارة التدريب.
– أخصائي عمليات الطيران.
– مدرب صيانة.
– ميكانيكي طائرات.
– فني ورشة البطاريات.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 20 أكتوبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)