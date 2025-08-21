Icon

وظائف شاغرة بـ شركة تهيئة وصيانة الطائرات

الخميس ٢١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠١ مساءً
وظائف شاغرة بـ شركة تهيئة وصيانة الطائرات
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف تهيئة وصيانة الطائرات

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي إدارة التدريب.

– أخصائي عمليات الطيران.

– مدرب صيانة.

– ميكانيكي طائرات.

– فني ورشة البطاريات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 20 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

