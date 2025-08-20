المغرب يتصدر إنتاج السيارات في شمال أفريقيا 65% من الألمان يؤيدون حظر تصدير أسلحة لإسرائيل طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم عبر أبشر الرسوم الجمركية الأمريكية تدفع صادرات اليابان لأكبر تراجع في 4 سنوات سبب رفع الرسوم الجمركية على هواتف أيفون في مصر وظائف شاغرة في مجموعة عيادات ديافيرم وظائف شاغرة بـ شركة رتال للتطوير وظائف شاغرة لدى كاتريون للتموين في 3 مدن وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS وظائف شاغرة في مستشفى قوى الأمن
أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومشاريعها القائمة في كل من الرياض، ومحافظات المنطقة الشرقية.
وأبرزت شركة رتال، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– فني مدني.
– فني كهرباء.
– منسق لوجستي.
– مدير مشروع البنية التحتية.
– مساح أراضي.
– مستشار مبيعات.
– مهندس ضمان ومراقبة الجودة.
وأوضحت شركة رتال، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 أغسطس 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)