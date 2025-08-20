Icon

المغرب يتصدر إنتاج السيارات في شمال أفريقيا Icon 65% من الألمان يؤيدون حظر تصدير أسلحة لإسرائيل Icon طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم عبر أبشر Icon الرسوم الجمركية الأمريكية تدفع صادرات اليابان لأكبر تراجع في 4 سنوات Icon سبب رفع الرسوم الجمركية على هواتف أيفون في مصر Icon وظائف شاغرة في مجموعة عيادات ديافيرم Icon وظائف شاغرة بـ شركة رتال للتطوير Icon وظائف شاغرة لدى كاتريون للتموين في 3 مدن Icon وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS Icon وظائف شاغرة في مستشفى قوى الأمن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة بـ شركة رتال للتطوير

الأربعاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢١ صباحاً
وظائف شاغرة بـ شركة رتال للتطوير
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومشاريعها القائمة في كل من الرياض، ومحافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف شركة رتال

وأبرزت شركة رتال، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة للجنسين في المجلس النقدي الخليجي بالرياض

وظائف شاغرة للجنسين في المجلس النقدي الخليجي بالرياض

هنا التفاصيل.. وظائف شاغرة بهيئة الرقابة والتحقيق

هنا التفاصيل.. وظائف شاغرة بهيئة الرقابة والتحقيق

– فني مدني.

– فني كهرباء.

– منسق لوجستي.

– مدير مشروع البنية التحتية.

– مساح أراضي.

– مستشار مبيعات.

– مهندس ضمان ومراقبة الجودة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة رتال، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في نسما وشركاؤها
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في نسما وشركاؤها

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ فروع شركة الفنار
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ فروع شركة الفنار

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في مجموعة صافولا
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في مجموعة صافولا

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى جامعة الملك سعود الصحية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى جامعة الملك سعود الصحية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى مجموعة الراشد
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى مجموعة الراشد

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بشركة مطارات جدة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بشركة مطارات جدة

حصاد اليوم